شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف والمهدي يبحثان خلافات «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيرته السودانية د. مريم الصادق المهدي الخلاف القائم بين بلدها ومصر من جانب وإثيوبيا من جانب آخر بشأن سد النهضة.

وذكرت الخارجية الروسية أن الوزيرين خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما، أمس الخميس، تبادلا الآراء بشأن الملفات الإقليمية الملحة، ومنها الوضع حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

وتابعت الوزارة أن لافروف «شدد على ضرورة تفعيل العملية التفاوضية بين مصر والسودان وإثيوبيا بهدف تسوية الخلافات المتبقية في أسرع وقت ممكن مع مراعاة مصالح جميع الدول المنخرطة، بناء على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي».

وتابع البيان: «في هذا السياق تمت الإشارة إلى جهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الإفريقي بغية إيجاد حلول مقبولة لكافة الأطراف من أجل تسوية جميع المشكلات القائمة».

كما ناقش الوزيران ضرورة تفعيل الاتصالات الثنائية بين روسيا والسودان بغية تنسيق الخطوات الرامية إلى تطوير العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات، لافتا إلى أن هذه الأهداف ستطرح على أجندة الزيارة القائمة للسيدة المهدي إلى روسيا.

كما أشار الطرفان إلى أهمية دور اللجنة الحكومية المشتركة الخاصة بالتعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الروابط بين أوساط الأعمال في البلدين.

وفي سياق منفصل، أعلنت رئاسة قوات الشرطة السودانية عن إصابة 28 فردا من منسوبيها خلال مسيرات الأربعاء إحداها إصابة خطيرة، كما أصيب عدد 24 شرطيا آخرين بمحلية بحري ومناطق متفرقة من العاصمة إصابات متفاوتة.

وأوضحت في بيان لها أن «هناك مجموعات حاولت الوصول إلى مرافق سيادية كالقصر الجمهوري بشارع النيل في العاصمة الخرطوم وتصدت لها القوات بالقدر المناسب من وسائل فض الشغب»، مشيرة إلى أن هذه المجموعات تعاملت بعنف مفرط تجاه قوات الشرطة.

وأكدت الشرطة التزامها المبدئي بإنفاذ القانون في حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات وأداء واجباتها بمهنية وتجرد، ودعت المواطنين الالتزام بالنهج السلمي للتعبير المكفول لهم بنص الوثيقة الدستورية، مشيرة أن قواتها قامت بواجباتها المنصوص عليها في القانون وبذلت جهودا مقدرة لحماية المشاركين بجانب تأمين المرافق الإستراتيجية.