شكرا لقرائتكم خبر عن إرهاب الإخوان لـ«المعارضة التونسية» يتواصل تحت «قبة البرلمان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل جماعة الإخوان الإرهابية في تونس ممثلة في حركة النهضة انتهاج أسلوب العنف ضد المعارضة، إثر تعرض رئيسة كتلة «الحزب الدستوري الحر» التونسي، عبير موسى لاعتداء ثان داخل البرلمان، مساء الأربعاء.

وأفاد موقع «موزاييك إف إم» بأن الجلسة العامة بالبرلمان شهدت اعتداء النائب النائب الإخواني عن حزب ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف على النائبة عبير موسى، ما تطلب دخول طبيب المجلس إلى القاعة لتقديم الإسعافات لموسى.

وكانت الجلسة الصباحية بالبرلمان شهدت اعتداء النائب المستقل والمقرب من حركة النهضة الإخوانية الصحبي سمارة على عبير موسى، ما أثار تنديدا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن قبل عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات التونسية.

وكانت الحكومة التونسية أدانت الاعتداء الذي تعرضت له رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى تحت قبة البرلمان، وأكدت الحكومة أن العنف اللفظي والمادي مرفوض مهما كانت أسبابه ومهما كان مصدره، داعية للابتعاد عن هذه الممارسات.

وأظهرت مشاهد للنائبة تبكي بشدة من شدة الألم، وتطلب طبيب المجلس لإسعافها مما تعرضت له، واصفة المعتدين عليها من زملائها بالمجرمين.

ووفقًا لما أظهرته مقاطع فيديو، غادر النائب الصحبي سمارة مقعده وتوجه إلى رئيسة الحزب الدستوري التي كانت تقوم بنقل مباشر بهاتفها النقال، وذلك لمنعها من التصوير، وسدد لها عدّة لكمات قوية على رأسها وكتفيها ومن الخلف، ثم حاول ركلها لإسقاطها، قبل أن يتدخل بقية النواب، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ إيمان الزهواني هويمل والوفد المرافق لها.

كما تسبّبت هذه الحادثة في حالة من الفوضى داخل قاعة الجلسات بالبرلمان، وسط أجواء مشحونة بين النواب، مما تسبّب في تعطيل انطلاق الجلسة.

وقالت رئيسة كتلة الدستوري الحر في برلمان تونس عبير موسى: رئيس البرلمان راشد الغنوشي جنّد أشخاصا لمنعي من دخول البرلمان التونسي، ووصفته برأس الأفعى.

وأشارت من أمام مبنى البرلمان إلى أنه يتم منعها من دخول البرلمان بأمر من الغنوشي، لافتة إلى أن العنف ليس غريبًا على هذا المجلس.

وأبدت تصميمها على مواصلة عملها رغم الاعتداء عليها في البرلمان، مؤكدة أن الغنوشي يحرك خيوط اللعبة في تونس.

كما اتهمت القضاء التونسي بالتقاعس، قائلة «إنه لا يحرك ساكنًا بشأن واقعة الاعتداء عليها»، مضيفة «إن تونس أصبحت رسميًا دولة راعية للإرهاب والعنف».

ولفتت إلى أن زعيم حركة النهضة يستغل الوضع الوبائي الصعب للغاية في تونس ما يمنع الشعب من النزول إلى الشوارع.

وتعطلت جلسة البرلمان لليوم الثاني على التوالي، بسبب اعتصام ينفذه نواب كتلة الدستوري الحر فوق المنصة المخصصة لرئيس البرلمان للمطالبة بإلغاء اتفاقية مع صندوق التنمية القطري بتونس.