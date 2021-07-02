شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلة بلجيكية تصطدم بمبنى في مطار عسكري هولندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اصطدمت مقاتلة بلجيكية من طراز «إف 16» بمبنى في مطار عسكري في هولندا قبل إقلاعها، مما أسفر عن إصابة شخصين، وفقًا لما أعلنته القوات الجوية أمس الخميس.

وقال الجيش في تغريدة: «إن قائد الطائرة نجا باستخدامه آلية قذف مقعده، ولم يُعرف بعد سبب الحادث».

وقال شهود عيان: «إن المقاتلة كانت مشتعلة عندما اصطدمت بالمبنى قبل فترة قصيرة من إقلاعها»، ولكن وفقًا للقوات الجوية «لم يكن هناك حريق أو انفجار».

ويشار إلى أن الطائرة هي مقاتلة بلجيكية موجودة في مطار ليوواردين العسكري، وكان من المقرر أن يتم نقلها لقاعدة عسكرية أخرى في هولندا أمس الخميس.