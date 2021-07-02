شكرا لقرائتكم خبر عن هونغ كونغ تحيي ذكرى عودتها للحكم الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحيت هونغ كونغ ذكرى عودتها للحكم الصيني عام 1997 بمراسم رفع العلم أمس الخميس، حيث تم رفع علم هونغ كونغ بجانب العلم الوطني الصيني في مراسم أقيمت بميناء فيكتوريا.

ومنعت سلطات هونغ كونغ للعام الثاني على التوالي المظاهرات للاحتفال بالعودة للحكم الصيني في الأول من يوليو 1997، وأرجعت ذلك لجائحة كورونا، رغم أن المنتقدين يعتقدون أن هذا القرار له دوافع سياسية، وقد شهدت الأعوام السابقة مسيرات احتجاجية كبيرة ضد سياسات بكين.

وظلت الشوارع في هونج كونج هادئة أمس الخميس، على عكس العام الماضي عندما تجاهل عشرات الآلاف من المتظاهرين الحظر، وقد حذرت الشرطة من انتهاك الحظر، وقالت «إنه سيتم نشر 10 آلاف شرطي».

يشار إلى أنه مر عام أيضًا على بدء تطبيق قانون الأمن الوطني الذي فرضته بكين في هونغ كونغ، وهى الخطوة التي أثارت غضبًا عالميًا.

وقالت الصين: «كانت هناك حاجة لإقرار القانون لمواجهة التهديدات»، ولكن يتم استخدامه أيضًا لإسكات أصوات المعارضة في هونغ كونغ، المنطقة ذات الحكم شبه ذاتي، التي كانت تتمتع في السابق بدرجة من الاستقلال السياسي.

ووفقًا لشروط عودة هونغ كونغ للصين، وافقت بكين على إدارتها بصورة مستقلة وفقًا لمبدأ «دولة واحدة ونظامان».