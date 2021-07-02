شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا ترفع تحذيراً عالمياً بشأن السفر بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت النمسا تحذيرا عالميا بشأن السفر، بسبب فيروس كورونا كان قد تم فرضه قبل 15 شهرًا.

وأعلن وزير الخارجية ألكسندر شالنبرج، في فيينا اليوم الخميس، أنه اعتبارا من الآن، هناك فقط بعض المناطق المنتشر فيها سلالات متحورة لفيروس كورونا مثل البرازيل أو جنوب أفريقيا أو الهند أو بريطانيا مدرجة على "القائمة الحمراء".

وقال شالنبرج في مؤتمر صحفي: "لقد ربحنا جميعا هذه العطلة الصيفية"، ومع ذلك، لم يستبعد تشديدا جديدا لقواعد السفر وأشار، على سبيل المثال، إلى ارتفاع أرقام الإصابة في روسيا.

وتم نقل معظم الدول غير الأوروبية من قائمة اللون الأحمر إلى قائمة اللون البرتقالي، فيما لا يُسمح للمسافرين من هذه البلدان بالدخول إلى النمسا إلا إذا كان لديهم حماية كاملة من خلال التطعيم أو تعافوا من كوفيد – 19.

وبالنسبة للبلدان المدرجة في القائمة الخضراء، تكون نتيجة الاختبار السلبية للكشف عن فيروس كورونا كافية كبديل للدخول، وإلى جانب دول الاتحاد الأوروبي، تشمل هذه الدول، الولايات المتحدة والعديد من الدول الآسيوية، بينما أعرب شالنبرج عن تفاؤله، بأن دول البلقان ستتحول أيضا إلى قائمة اللون الأخضر الشهر الجاري.