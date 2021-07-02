أمريكا تحذف السودان من قائمة المتورطين بتجنيد الأطفال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال سفير السودان بواشنطن نور الدين ساتي، الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بحذف اسم السودان من قائمة الدول المتورطة في تجنيد الأطفال والاتجار بالبشر.

وأوضح السفير السوداني في واشنطن، خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، أن القرار سيترتب عليه رفع عقوبات كانت مفروضة بموجب القانون الأمريكي على السودان.



وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في مايو/آيار الماضي ، أنها قررت إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي رفع القيود المفروضة على المعاملات المالية مع السودان.

وقالت الوزارة في بيان إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عدل لائحة عقوبات الحكومات القائمة على الإرهاب وألغى تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.

واتخذت واشنطن قرار وضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، خلال تولي عمر البشير الحكم، بعدما اتهمته واشنطن بأنه يؤوي إرهابيين محليين ودوليين، بمن فيهم زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن.