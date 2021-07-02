فرنسا عن مباحثات "نووي إيران": نسبة النجاح تضاءلت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت فرنسا، الجمعة، عن تلاشي الآمال حول التوصل لاتفاق خلال مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني.

وقال نيكولا دو ريفيير سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، إن كلما طال أمد مباحثات الاتفاق النووي الإيراني أصبحت أصعب وتضاءلت احتمالات الخروج بنتائج ملموسة



ويسعى الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني للتوصل إلى تفاهم مع القوى الدولية بهدف إعادة العمل بالاتفاق النووي لرفع العقوبات عن طهران قبل انتهاء ولايته في أغسطس/آب المقبل.

وتشارك الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات النووية بفيينا بطريقة غير مباشرة بسبب رفض طهران حضورها على خلفية انسحابها بشكل أحادي في عهد الإدارة الأمريكية السابقة.

وانتهت الجولة السادسة من المفاوضات النووية في فيينا الأحد الماضي، واعترف كبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، بأن الجولة المقبلة (السابعة) ستكون صعبة للغاية، زاعماً أن المحادثات تقترب من نهايتها بشأن إعادة العمل بالاتفاق النووي.

وانتهكت إيران عدة مرات الاتفاق النووي كان أشدها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمائة، وتشترط التراجع عن الانتهاكات برفع كافة العقوبات الأمريكية.