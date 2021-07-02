النائبة رحاب عبد الغنى: ثورة 30 يونيو بداية لبناء دولة حديثة فى كل المجالات

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القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة رحاب عبد الغنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ثورة 30 يونيو كانت بداية لبناء دولة عصرية حديثة فى كل المجالات، مضيفة أن من أهم إنجازات الثورة المجيدة استعادة مصر لمكانتها الحقيقية إقليميًا ودوليًا، وذلك تحت القيادة الحكيمة لرئيسنا عبدالفتاح السيسى.

ووجهت رحاب عبد الغنى، فى الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية وقائدها، وشعبها الكريم على ذكرى ثورة صنعت الفارق في تاريخ مصر وقلوب كل المصريين، و جموع الشعب المصرى.

ولفتت إلى أن ثورة 30 يونيو شهدت توحد جميع طوائف الشعب المصرى وانتصار إرادتهم ضد قوى الإرهاب والتطرف، والتأكيد على وجود الدولة المصرية الحقيقية وترابط جميع أفرادها وتماسك مؤسساتها واستعادة استقرارها، متابعة: "‏تحية لرجال القوات المسلحة البواسل الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصرنا الحبيبة، وتحية خاصة لروح زوجى الشهيد عقيد أركان حرب أحمد شحاتة، الذى قدم روحه فداء لمصر واستشهد دفاعا عن تراب هذا البلد، وحفاظا على المصريين من غدر الإرهاب".