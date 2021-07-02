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المغرب يرصد 3 بؤر للمتحور الهندي (دلتا) بالدار البيضاء والقنيطرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرباط - (أ ش أ):

أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة في المغرب سعيد عفيف ظهور ثلاث بؤر بالدار البيضاء للمتحور الهندي دلتا، ورابعة بمدينة القنيطرة.

ونقلت صحيفة (الأحداث) المغربية عن عضو اللجنة القول إن السلطات الصحية اتخذت جميع الإجراءات الصحية لتطويق اتساع رقعة الإصابات بهذا المتحور المتميز بسرعته في الانتشار بنسبة 70% أكثر من المتحور البريطاني.

وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - أنها ستعود الى الاجتماع عن بعد وذلك بعد الارتفاع الملحوظ في أعداد الحالات المصابة وكذلك الحالات الحرجة، كما وجهت الصحة المغربية ثلاثة تحذيرات خلال الأسبوع الماضي بعد أن سجلت ارتفعا ملحوظا في أعداد الاصابات والوفيات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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