نجاة نائب المنصورة من الموت بعد انقلاب سيارته على "طريق بنها الحر"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

نجا النائب محمد إسماعيل الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم من الموت، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة عدة مرات أثناء توجهه من المنصورة إلى مقر مجلس النواب، على طريق "بنها – القاهرة" الحر، إبراهيم عوضين أحد ‘ضاء مكتبه.

تسبب الحادث في تهشم السيارة بالكامل، ونقلت سيارة الإسعاف النائب ومرافقه إلى مستشفى قليوب المركزي، لتقديم الإسعافات الطبية اللازمة.

وأكد النائب محمد إسماعيل الشريف، أنه تعرض لإصابات بسيطة، وأنه يتلقى العلاج اللازم حاليًا، مؤكدا أنه نجا من الموت بسبب انقلاب سيارته، موجها الشكر لكل من سأل عنه عقب الحادث، ومشيرا إلي أن حالته الصحية مستقرة.

وكتبت صفحة النائب محمد اسماعيل الشريف، "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، حفظت العناية الإلهية النائب محمدالشريف، وإبراهيم عوضين، إثر حادث انقلاب سيارته على طريق بنها الحر، اللهم لك الحمد والشكر علي سلامتهم، وأكد نائب البرلمان أن حالته الصحية جيدة وكذلك من يرافقه، وذلك بعد الاطمئنان على صحتهما بمستشفى قليوب، وأنهما الآن بخير".