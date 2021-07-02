هل حددت التعليم موعد بدء العام الدراسي؟.. الوزير يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لم تحدد موعد بدء الدراسة بالعام الجديد.

و أضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، إن الوزارى لم تحدد كيفية بدء الدراسة ولم تعلن شيئا عن هذا الموضوع من قريب او بعيد.

و كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن تفاصيل الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر انطلاقها 10 يوليو المقبل.

وقرر شوقي، إجراء امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيا بنظام بابل شيت.

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