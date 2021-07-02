العفو الدولية تحذر من العنف ضد المرأة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت منظمة العفو الدولية أمس من أن العنف ضد المرأة آخذ في التصاعد في تركيا، في الوقت الذي تخرج فيه البلاد رسميا من اتفاقية إسطنبول، وهي معاهدة لحقوق الإنسان لمنع العنف الأسري ومكافحته. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنيس كالامار «لقد أعادت تركيا عقارب الساعة إلى الوراء 10 سنوات فيما يتعلق بحقوق المرأة»، وأوضحت أن انسحاب تركيا من الاتفاقية يبعث برسالة متهورة وخطيرة، حيث إن الجناة يمكن أن يتجنبوا العقاب.



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