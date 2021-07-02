تيجراي بلا كهرباء أو إنترنت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت متحدثة باسم وكالة تابعة للأمم المتحدة «إن منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا لا تزال بدون كهرباء أو اتصالات هاتفية أو إنترنت، حتى بعد إعلان الحكومة وقف إطلاق النار هناك». وذكرت حياة أبو صالح، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، «إن هذا يجعل من الصعب للغاية التواصل مع منظمات الإغاثة في المنطقة». وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان «الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية لا تزال مقطوعة في جميع أنحاء تيجراي، والاتصالات ممكنة فقط من خلال اتصال متقطع بالهاتف عبر الأقمار الاصطناعية والاتصالات بالإنترنت عبر في سات، في مجمعين للأمم المتحدة في ميكيلي وشاير».



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