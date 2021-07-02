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خامنئي يعين رئيسا جديدا للسلطة القضائية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أفاد الموقع الإعلامي لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي بأنه أصدر أمرا بتعيين رئيس جديد للسلطة القضائية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) أمس عن الموقع أن المرشد أمر بتعيين غلام حسين محسني ايجئي في المنصب. ويأتي التعيين الجديد بعد فوز الرئيس السابق للسلطة القضائية إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها إيران في يونيو.

ومن المقرر أن يتولى رئيسي مهامه في أغسطس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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