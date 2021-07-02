خامنئي يعين رئيسا جديدا للسلطة القضائية

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ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) أمس عن الموقع أن المرشد أمر بتعيين غلام حسين محسني ايجئي في المنصب. ويأتي التعيين الجديد بعد فوز الرئيس السابق للسلطة القضائية إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها إيران في يونيو.
ومن المقرر أن يتولى رئيسي مهامه في أغسطس.
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