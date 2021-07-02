خامنئي يعين رئيسا جديدا للسلطة القضائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد الموقع الإعلامي لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي بأنه أصدر أمرا بتعيين رئيس جديد للسلطة القضائية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) أمس عن الموقع أن المرشد أمر بتعيين غلام حسين محسني ايجئي في المنصب. ويأتي التعيين الجديد بعد فوز الرئيس السابق للسلطة القضائية إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها إيران في يونيو.

ومن المقرر أن يتولى رئيسي مهامه في أغسطس.