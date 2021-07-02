شكرا لقرائتكم خبر الكويت تستأنف رحلاتها مع 12 دولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استأنفت الكويت أمس الرحلات الجوية المباشرة مع 12 دولة تم حظرها في الفترة السابقة لأسباب صحية، وأخرى تجارية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد في دول العالم. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا) أن القرار يأتي عقب إعلان مجلس الوزراء الكويتي السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة إلى كل من بريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وإيطاليا والنمسا وفرنسا وقيرغيزستان والبوسنة والهرسك وألمانيا واليونان وسويسرا. وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع سعد العتيبي إن قرارات تعليق واستئناف الرحلات الجوية المباشرة تأتي بناء على تعليمات السلطات الصحية الكويتية، وأخرى تجارية ترجع إلى شركات الطيران.

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تستأنف رحلاتها مع 12 دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.