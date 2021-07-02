التحالف يدمر طائرة حوثية بالأجواء اليمنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة تابعة للميليشيات الحوثية بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه السعودية.

وأكد في بيان أمس أن تلك الميليشيات المدعومة من إيران مستمرة باستهداف المدنيين والأعيان المدنية. كما شدد على أن قوات التحالف تتخذ كافة الإجراءات العملاتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وكان التحالف أعلن أمس الأول اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو المناطق الجنوبية في السعودية، وأسقط الجيش اليمني قبل يومين طائرتين مسيرتين مفخختين، تابعتين لميليشيات الحوثي في صرواح غرب مأرب.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرتين أثناء تحليقهما في أجواء جبهة صرواح، باتجاه مدينة مأرب المكتظة بالسكان، ويأتي ذلك غداة إسقاط قوات الجيش اليمني، طائرة حوثية مسيرة في جبهة صرواح غرب مأرب.

وفي السياق كشفت إحصائية رسمية، عن مقتل وإصابة 74 مدنيا خلال شهر ينيو جراء قصف ميليشيات الحوثي للأحياء السكنية في مأرب، بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة.

من جهة اخرى أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني أن قيام ميليشيات الحوثي بحجز كافة أموال وأرصدة بنك التضامن «أكبر البنوك التجارية في اليمن» المملوك لمجموعة هائل سعيد أنعم في جميع منشآت وشركات الصرافة بمناطق سيطرتها، امتداد لنهجها القائم على استهداف القطاع المصرفي، ونهب رجال المال والأعمال.

وأوضح أن القرار الذي يأتي بعد ستة أعوام من تعطيل البنك المركزي اليمني في العاصمة المختطفة صنعاء، ونهب الخزينة والاحتياطي النقدي، وابتزاز ونهب البنوك التجارية، يهدد بآثار مدمرة على الجهاز المصرفي.

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