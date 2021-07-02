شكرا لقرائتكم خبر الكاظمي: نحتاج تعاونا استخباريا لدحر الإرهاب بالعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن التقدم الأمني الذي تحقق في العراق لمحاربة تنظيم داعش يدفع إلى إيجاد آليات زمنية وفنية لسحب القوات القتالية للتحالف الدولي من العراق.

وقال في كلمة خلال اجتماعه بالممثلين الدائمين لدول حلف شمال الأطلسي في بروكسل وتم نشر تفاصيلها أمس، «إن ما أحرزناه من تقدم على الصعيد الأمني، يدفعنا من خلال الحوار الاستراتيجي الذي بدأناه عام 2020 مع التحالف الدولي إلى إيجاد آليات زمنية وفنية لسحب القوات القتالية للتحالف، واستمرار التعاون في كل المجالات خصوصا التسليح والتأهيل والتدريب والدعم الاستخباري، حسب بيان للحكومة العراقية».

وأضاف «إن العراق يقدر عاليا التعاون مع منظمة حلف شمال الاطلسي، من أجل دعم إعادة بناء مؤسساتنا العسكرية في مواجهة الإرهاب، وتحدونا رغبة في تطوير التعاون المشترك».