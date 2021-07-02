شكرا لقرائتكم خبر عن "تنسيقية الأحزاب" تزور معرض القاهرة الدولى للكتاب فى اليوم الأول من انطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معرض القاهرة الدولى للكتاب، اليوم الخميس، فى اليوم الأول من انطلاقه في دورته 52 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حيث قام أعضاء التنسيقية بجولة تفقدية بجناح وزارة الدفاع بالمعرض.

ضم وفد التنسيقية كل من النائب عمرو يونس أمين سر التنسيقية، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب محمد عزمي عضو لجنة الأمن القومي بمجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية كل من جهاد سيف، ورامي عبد الباقي.