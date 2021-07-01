شكرا لقرائتكم خبر عن جون كيري يدعو لخفض انبعاثات الغاز إلى الصفر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص بشأن المناخ جون كيري، الدول التي تطور مشروعات جديدة للنفط والغاز والفحم، لضمان استخدام تكنولوجيا يمكن أن تخفض الانبعاثات إلى الصفر.

وقال كيري في مؤتمر صحفي اليوم: "إنه تحد حقيقي ولا يمكن لأحد أن يتجاهله، فثمة مسؤولية حالية تقع على عاتق أي بلد يقول إنه سيطور مشروعاً جديداً، وهي ضمان عدم خروج انبعاثات منه"، مشيراً إلى أنه ربما يكون أمام الدول ما بين عام وثلاثة أعوام فترة انتقالية للاستثمار في تكنولوجيا مثل حبس الكربون وتخزينه.

وأضاف: "هناك بضع سنوات يمكنكم التحرك فيها بحرية قليلاً لكن ليس كثيراً، وأعتقد أن وكالة الطاقة الدولية محقة تماماً في التأكيد على فكرة أن عليكم حقاً محاولة تجنب إقامة مشروعات وقود أحفوري جديدة بدلاً من تعقيد المشكلة".

وأعرب المبعوث الأمريكي عن قلقه من زيادة الانبعاثات الكربونية بالولايات المتحدة في الشهور القليلة الماضية مع رفع قيود السفر والتجمع في ظل تراجع الإصابات بفيروس كورونا.