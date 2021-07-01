شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 789 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس، تسجيل 789 ‭‭‭‬‬‬‬إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 776 ‭‭‭‬‬‬‬أمس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 532150.

وتشير البيانات، أيضا إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين نزولا من أربع حالات أمس، ليصل مجمل الوفيات إلى 9298.

وقال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة اليوم الخميس، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي "الحالة الوبائية ببلادنا أصبحت تدعو إلى القلق، بعد ارتفاع عدد الإصابات، والحالات النشطة التي تضاعفت تقريبا خلال الأسبوعين الأخيرين، وارتفاع عدد الحالات الحرجة، وكذا نسبة ملء المستشفيات مما يبعث على القلق ويستوجب المزيد من الحيطة والحذر".

كما عادت الحكومة إلى عقد اجتماعاتها عن بعد للتأكيد على "جدية الوضع".