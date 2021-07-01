مندوب فرنسا: مجلس الأمن قد يبحث ملف سد النهضة الأسبوع المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، الخميس، إن مجلس الأمن سيجتمع على الأرجح الأسبوع المقبل لبحث ملف سد النهضة الإثيوبي، بحسب رويترز.

ودعت الدول العربية المجلس الشهر الماضي إلى الاجتماع لبحث مسألة السد، وخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء السد هذا الصيف دون اتفاق مع السودان ومصر.



وأشار نيكولا دو ريفيير ، رئيس المجلس لشهر يوليو/ تموز، إلى أن المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به بخلاف جمع الأطراف معا للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة للمفاوضات للوصول إلى حل.

وخلال الأسبوعين الماضيين بعثت كل دولة من الدول الثلاث (مصر والسودان و‘ثيوبيا) على حده برسائل منفردة إلى مجلس الأمن الدولي تشرح موقفها بشأن العملية التفاوضية، ورؤيتها فيما يتعلق بالوصول لاتفاق بشان عملية مل وتشغيل السد.

وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرا محدقا على سلامة مواطنيها"، وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.

وفي المقابل، تنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان وسط تمسك بالوساطة الأفريقية فقط في المفاوضات بين الدول الثلاثة، في حين تريد دولتا المصب وساطة رباعية تشمل أيضا واشنطن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.