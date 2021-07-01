اللغة كشفتهم.. عملاء إيرانيون يحاربون إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن مهمة سرية نفذها عملاء جندتهم إيران لإثارة مشاكل داخلية في إسرائيل.

وقالت "نيويورك تايمز" إن مستوى اللغة العبرية التي استخدموها كشف عن مخططهم.



وذكرت الصحيفة، في تقرير لها اليوم الخميس، أن العملاء استخدموا تقنيات بسيطة بعيدا عن مراقبة فيسبوك وتويتر، لخلق تحريض وبلبلة وخوف داخل المجتمع الاسرائيلي.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم شركة فيسبوك، قوله إن "هذه الجهات تم رصدها وهي موجودة في إيران".

بينما قال مسؤول استخباراتي بارز للصحيفة، إن "مجموعات التواصل الاجتماعي المغلقة مثل تلغرام، هي مساحة نشاط مثالية من جانب إيران للدخول إليها، لأنها تضم مجموعات من الأشخاص مع وجهات نظر متشابهة".

وأضاف "الإيرانيون نشروا دعاية عنيفة وحتى أنهم نشروا صورا لنتنياهو على هيئة هتلر".

كما أشار التقرير إلى أن بعض الإسرائيليين اعترفوا بأن أزمات كورونا والحرب في غزة وعدم الاستقرار السياسي جعلتهم أكثر عرضة للتضليل السياسي، مما سمح للإيرانيين باختيار مجموعات محددة من المتظاهرين.

وذكر التقرير أن الأمر الذي أدى إلى كشف الإيرانيين، هو أنه بعد أسابيع من نشاطاتهم، تمj ملاحظة قواعد اللغة التي استخدموها، والتي شملت تعبيرات لغوية بمستوى عال، إضافة إلى العامية التي أدت إلى إثارة الشكوك لدى أعضاء هذه المجموعة وإدراكهم أن الذي يتحدث هم من الأجانب.

وكشفت الصحيفة، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) فتح تحقيقا خاصا حول الشكاوى التي وصلت بشأن اختراق عملاء إيرانيين لهذه المجموعات.