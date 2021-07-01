زلزال بقوة 4.5 على مقياس ريختر يضرب محافظة كرمان الواقعة جنوب شرق إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 4.5 على مقياس ريختر محافظة كرمان الواقعة جنوب شرق إيران، الخميس، وفقاً لما ذكره التلفزيون الرسمي.



ونقل التلفزيون عن مركز رصد الزلزال في إيران، إن "زلزالا بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر وبعمق 10 كم هز محافظة كرمان".

ولم ترد أي أنباء عن حجم الأضرار المادية والبشرية بشأن هذا الزلزال، فيما عدد من المناطق القريبة من كرمان بقوة الزلزال.

وكانت مدينة "بم" التابعة لمحافظة كرمان تعرضت لزلزال شديد بلغت قوته 6.6 على مقياس ريختر في 26 من ديسمبر/كانون الأول 2006، أوقع 42 ألف قتيل وقرابة 50 ألف جريح، كما دمر الآلاف من الوحدات السكنية.

وإيران واحدة من الدول الأكثر الدول عرضة للزلازل في العالم.