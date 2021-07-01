الأمن الأردني يفض اجتماعا لجماعة الإخوان

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وأوضحت المصادر أن المداهمة تمت في وقت كان فيه أعضاء الحزب يعقدون اجتماعهم الدوري في أحد مقرات الحزب، وتم إيقاف الاجتماع، قبيل ساعات من اعتقال الأجهزة الأمنية لنائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة وعدد من أعضاء المجلس الموقوف عن العمل، ويتهم (الإخوان) بالتحكم بمجلس النقابة في ظل انتماء عدد من أعضائه إلى الجماعة.
وجاءت التوقيفات قبل انطلاق مسيرة لأعضاء المجلس من محافظة الكرك جنوب البلاد إلى العاصمة عمان، الأربعاء، للاحتجاج على قرار وقف مجلس النقابة وقرار إحالة عدد من أعضاء النقابة على التقاعد المبكر.
وشكل الإجراء صدمة لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد توقعات بتحسن العلاقة مع الدولة الأردنية مع اختيار عدد من أعضائها في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي أوكل إليها الملك عبدالله الثاني مسؤولية إجراء حوارات للخروج بمشاريع قوانين إصلاحية.
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