"مدن التعلم".. بروتوكول تعاون بين دمياط وأسوان لتفعيل عضوية الشبكة الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

وقعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع اللواء أشرف عبد الباري، محافظ أسوان، يتطلع إلى تحقيق أهداف "مستقبل مدينتنا يكمن في التعلم مدى الحياة"، و"مدن التعلم والإنتاج من المنبع إلى المصب".

وقالت محافظ دمياط، في تصريح صحفي، إن البروتوكول يهدف بالأساس إلى تفعيل عضوية مدينتي دمياط وأسوان بعد انضمامهما للشبكة الدولية لمدن التعلم التابعة لمنظمة اليونسكو.

وبينت أنه بموجب بنود الاتفاقية يجرى مد جسور التواصل بين الجانبين في مجالات التعلم وخدمة البيئة، وكذا الإرتقاء بأداء طلاب التعليم الفني وتأهيلهم لسوق العمل، فضلاً عن فتح آفاق للتعاون بمجالات الطاقة والإنتاج والحرف والصيد.

وأوضحت أنه من المقرر تفعيل أنشطة ومعسكرات لطلاب من محافظة دمياط، لزيارة مدارس الطاقة الشمسية بأسوان والتدريب بها و على الجانب الآخر، تستضيف مدارس دمياط الفندقية طلاب مدينة أسوان للتدريب على أعمال الفندقة والسياحة والتسويق والترويج السياحى.

وأشارت المحافظ إلى أن بنود الاتفاقية شملت استضافة مسئولين من العاملين بقطاع التعليم الفني بدمياط، للتدريب على كيفية تنفيذ المرصد الإقليمي لسوق العمل، بالإضافة إلى التعاون بين المؤسسات والجمعيات الداعمة لإقامة وتنمية مشروعات الحرف اليدوية والتراثية وكافة المؤسسات العاملة في هذا المجال.

وتابعت: "يجرى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بمجالات المعرفة والتعلم، خاصة مع تمتع محافظة دمياط بمقومات استثمارية واعدة ومتعددة واشتهارها بصناعة الأثاث، ووجود أكبر مدينة متخصصة بتلك الصناعة في الشرق الأوسط، ومركز تكنولوجيا الأثاث".