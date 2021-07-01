آخر أخبار التعليم| موعد إرسال خطابات المشاركين في امتحانات الثانوية.. وشروط القبول بمدارس التمريض

و ينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم ، والتي جاءت كالتالي:

شهدت الساحة التعليمية و المدارس أحداثا عديدة على مدار اليوم، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وايضا المعلمين.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012