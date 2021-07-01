آخر أخبار التعليم| موعد إرسال خطابات المشاركين في امتحانات الثانوية.. وشروط القبول بمدارس التمريض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:
شهدت الساحة التعليمية و المدارس أحداثا عديدة على مدار اليوم، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وايضا المعلمين.
و ينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم ، والتي جاءت كالتالي:
تبدأ 10 يوليو .. مواعيد تقييم مناهج "الجدارات" بالمدارس الفنية
تبدأ الاثنين المقبل.. تعليم الجيزة تحدد أماكن تقديم اعتذارات الثانوية
بالدرجات.. شروط وقواعد القبول بمدارس التمريض للتأمين الصحي (مستند)
الثانوية العامة 2021.. التعليم تعلن موعد إرسال خطابات المشاركين في الامتحانات
بدأ الآن.. إجراءات التحويل إلكترونيا بين مدارس محافظة الجيزة