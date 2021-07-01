واشنطن تدرج رؤساء سابقين في أميركا الوسطى ضمن «قائمة فساد»

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أدرجت الولايات المتحدة رؤساء سابقين من أميركا الوسطى ومساعدين رئاسيين وقضاة كباراً على قائمة لوزارة الخارجية تضم أفراداً تطالهم مزاعم التورط في فساد أو عرقلة العدالة أو تقويض الديمقراطية.

وتم إنشاء ما يسمى (قائمة إنجل) بموجب قانون برعاية النائب الأميركي في حينها إليوت إنجل، وأقره الكونجرس في ديسمبر وطلب من وزارة الخارجية أن تعد في غضون 180 يوماً قائمة بالعناصر الفاسدة في دول «المثلث الشمالي» السلفادور وهندوراس وجواتيمالا.

وقالت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، إنها اطلعت على اللائحة.

واشتملت القائمة أسماء مسؤولين حاليين وسابقين في السلفادور.

وأُدرجت أسماء أكثر من 12 عضواً في برلمان هندوراس واثنين من كبار القضاة في جواتيمالا، بما في ذلك قاضي المحكمة الدستورية المعين مؤخراً نيستر فاسكيز.

وقالت الحكومة الأميركية إن المسؤولين أُدرجوا على القائمة لأسباب من بينها التأثير بشكل غير سليم على اختيار قضاة المحكمة العليا وتقويض العمليات الديمقراطية في محاولة لإلحاق الضرر بالخصوم السياسيين.