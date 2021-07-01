بابا الفاتيكان يوجه رسالة إلى سياسيي لبنان

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وجه البابا فرنسيس، اليوم الخميس، رسالة إلى السياسيين اللبنانيين من أجل الخروج من الأرمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها بلادهم.

ودعا بابا الفاتيكان قادة لبنان إلى تنحية المصالح الحزبية جانباً والعمل من أجل السلام والاستقرار.وأطلق البابا تلك المناشدة في نهاية قمة استغرقت يوماً مع زعماء مسيحيين لبنانيين في الفاتيكان لمناقشة كيف يمكن للأديان مساعدة البلاد على النهوض من أزمتها.

كما كرر رغبته في زيارة لبنان. وما زال لبنان يعاني من آثار انفجار كيميائي ضخم في مرفأ بيروت العام الماضي أودى بحياة نحو 200 شخص وسبب أضراراً بمليارات الدولارات مما فاقم الأوضاع الاقتصادية.

وقال البابا فرنسيس «سأكرر مدى أهمية أن يختار من هم في السلطة أخيراً وبحسم، العمل من أجل سلام حقيقي وليس من أجل مصالحهم الخاصة... لنضع حداً لتربح القلة من معاناة الكثرة!»

وتابع قائلاً، خلال الصلاة الختامية في كاتدرائية القديس بطرس والتي تم تلاوة كثير منها بالعربية «يجب ألا نسمح من الآن فصاعداً لأنصاف الحقائق أن تحبط تطلعات الناس».

وقال البابا إن اللبنانيين «يشعرون بخيبة الأمل ومرهقون... ويحتاجون إلى اليقين والأمل والسلام».

وهناك خلاف قائم منذ شهور حال من دون تشكيل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لحكومة جديدة.