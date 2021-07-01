اخبار العالم

الخارجية الأميركية: لبنان يستحق حكومة لإنقاذه

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 15 دقيقة

الخارجية الأميركية

أعلنت الخارجية الأميركية أن لبنان يستحق حكومة لإنقاذه من تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني الذي تسبب به فساد وسوء إدارة القادة السياسيين لعقود.

وأكدت أن لبنان يستحق حكومة لإنقاذه من تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني الذي تسبب به فساد وسوء إدارة القادة السياسيين لعقود.

ويعيش لبنان من دون حكومة فاعلة منذ الانفجار الهائل الذي وقع في بيروت الصيف الماضي وأودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر مساحات واسعة من العاصمة.

وقد استقالت الحكومة عقب الكارثة، لكن الجهود الرامية إلى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة تعثرت أكثر من مرة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا