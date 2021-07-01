الوضع الوبائي يشتد في تونس.. التطعيم غير كافِ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 41 دقيقة

لا يزال فيروس كورونا يفتك في تونس، ففي ظل تطور الوضع الوبائي وانتشار سلالات جديدة ذات التفشي السريع، شددت السلطات التونسية، إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ورغم توصيات اللجنة العلمية لمواجهة الوباء، المكونة من خبراء في الأوبئة وأطباء، بإقرار 6 أسابيع من الحجر الشامل من أجل كسر حلقات العدوى بالفيروس، رفضت الحكومة هذا المقترح بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد.

وارتأت الحكومة التونسية أن تكتفي بتشديد المراقبة على تطبيق البروتوكولات الصحية، وإقرار إجراءات إضافية لمنع انتشار كورونا.

وشملت الإجراءات الجديدة في تونس، تعديل توقيت حظر التجول من العاشرة ليلا إلى الثامنة مساء، وغلق مدن تونس العاصمة أمام التنقلات.

وقضت السلطات أيضا بتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات الجماهيرية، سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة.

وشددت السلطات على تطبيق كافة البروتوكولات الصحية في جميع الأماكن والمحلات التي يحق لها أن تواصل نشاطها، فضلا عن إقرار تنظيم سير عمل المصالح العمومية عبر آلية العمل عن بعد.

وقررت السلطات التونسية مواصلة العمل بالإجراءات الخاصة على مستوى المناطق والمحافظات المعرضة لنسب انتشار عالية.

وتقدر هذه المعدلات العالية بأكثر من 400 إصابة لكل 100 ألف ساكن، وتقرر إغلاق هذه المناطق عبر الاستعانة بجهود الجيش منذ 25 يونيو المنقضي.