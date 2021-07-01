شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: إجراء الانتخابات في الصومال يحقق الاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، باتفاق حكومة الصومال ورؤساء الأقاليم الاتحادية على تحديد مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية، خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في العاشر من شهر أكتوبر القادم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت التزاماً من جميع الأطراف بالاتفاق، الذي تم توقيعه في السابع والعشرين من مايو الماضي، بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال 60 يوم من تاريخ هذا الاتفاق.

وأشاد العسومي في بيان له اليوم، بروح المسؤولية الوطنية التي تحلت بها كافة الأطراف السياسية من أجل الالتزام بهذا الاتفاق والوصول إلى هذه الخطوة الهامة لما سيكون لها من انعكاسات مباشرة، على تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية في الصومال.

ودعا رئيس البرلمان العربي الدول العربية والمجتمع الدولي إلى دعم ومساندة الحكومة الصومالية، من أجل إنجاح هذه الاستحقاقات السياسية والدستورية الهامة وإجرائها في ظل أجواء آمنة ونزيهة وعادلة، مؤكدًا على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن دعم ومساندة كل ما يعزز الأمن والاستقرار في جمهورية الصومال ويحقق التوافق الوطني الشامل بها، ويلبي تطلعات شعبها العزيز في تحقيق الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية.