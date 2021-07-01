شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تمنع مواطنيها من السفر إلى 14 دولة.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية، أن الإمارات أعلنت اليوم الخميس حظرا على سفر مواطنيها، إلى الهند وباكستان وبنجلادش، ونيبال وسريلانكا وفيتنام وناميبيا وزامبيا والكونجو، وأوغندا وسيراليون وليبريا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

وقالت الوكالة، إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث شددتا "مع بدء موسم السفر.. على ضرورة التزام مواطني الدولة بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، والخاصة بفيروس/كوفيد-19 وأي إجراءات أخرى مطبقة في الدولة، التي يتم السفر إليها".