بغداد - ياسين صفوان - وأدناه جدول الإصابات بحسب بيان لصحة الكرخ..

انت الان تتابع خبر جدول الإصابات بكورونا في جانب الكرخ والان مع التفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.