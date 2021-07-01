انت الان تتابع خبر جدول الإصابات بكورونا في جانب الكرخ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأدناه جدول الإصابات بحسب بيان لصحة الكرخ..
ابو دشير ------------38
ابو غريب ------------63
الاسكان ------------11
الاعلام ------------27
البياع ------------23
التاجي ------------43
التراث ------------14
الحارثية ------------20
الحرية ------------45
الخطيب ------------15
الدورة ------------89
الدولعي ------------18
الرحمانية ------------23
السيدية ------------28
الشالجية ------------24
الشرطة الخامسة --------18
الشرطة الرابعة ---------16
الشعلة ------------54
الصالحية ------------16
الطارمية ------------29
الطوبجي ------------28
العامرية ------------26
العطيفية ------------24
العلاوي ------------12
الغزالية ------------25
القادسية ------------23
الكاظمية ------------102
اللطيفية ------------12
المحمودية ------------69
المعالف ------------22
المكاسب ------------13
المنصور------------39
المواصلات ------------21
النصر والسلام ------------26
الوشاش ------------23
اليرموك ------------39
جكوك ------------22
حي الجامعة ------------28
حي الجهاد ------------59
حي الخضراء ------------15
حي العامل ------------57
حي العدل ------------23
حي الفرات ------------21
سبع البور ------------3
سويب ------------18
شارع حيفا ------------9
كرادة مريم ------------16
سكنة جانب الرصافة --------13
محافظة الديوانية ------------1
محافظة المثنى ------------2
محافظة النجف ------------1
محافظة بابل ------------2
محافظة ديالى ------------1
المجموع 1411
ابو غريب ------------63
الاسكان ------------11
الاعلام ------------27
البياع ------------23
التاجي ------------43
التراث ------------14
الحارثية ------------20
الحرية ------------45
الخطيب ------------15
الدورة ------------89
الدولعي ------------18
الرحمانية ------------23
السيدية ------------28
الشالجية ------------24
الشرطة الخامسة --------18
الشرطة الرابعة ---------16
الشعلة ------------54
الصالحية ------------16
الطارمية ------------29
الطوبجي ------------28
العامرية ------------26
العطيفية ------------24
العلاوي ------------12
الغزالية ------------25
القادسية ------------23
الكاظمية ------------102
اللطيفية ------------12
المحمودية ------------69
المعالف ------------22
المكاسب ------------13
المنصور------------39
المواصلات ------------21
النصر والسلام ------------26
الوشاش ------------23
اليرموك ------------39
جكوك ------------22
حي الجامعة ------------28
حي الجهاد ------------59
حي الخضراء ------------15
حي العامل ------------57
حي العدل ------------23
حي الفرات ------------21
سبع البور ------------3
سويب ------------18
شارع حيفا ------------9
كرادة مريم ------------16
سكنة جانب الرصافة --------13
محافظة الديوانية ------------1
محافظة المثنى ------------2
محافظة النجف ------------1
محافظة بابل ------------2
محافظة ديالى ------------1
المجموع 1411