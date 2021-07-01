أمريكا تدرج تركيا بقائمة الدول المتورطة في تجنيد الأطفال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدرجت الولايات المتحدة اليوم الخميس تركيا في قائمة البلدان المتورطة في استخدام أطفال جنودا على مدى العام الماضي.

الخطوة الأمريكية تضع لأول مرة عضوا في حلف شمال الأطلسي على القائمة، في خطوة من المرجح أن تزيد العلاقات بين أنقرة وواشنطن توترا.



وخلصت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها بشأن الإتجار بالبشر لعام 2021 إلى أن تركيا قدمت "دعما ملموسا" لفصيل السلطان مراد في سوريا، وهو من فصائل المعارضة السورية التي تدعمها تركيا منذ وقت طويل، ومن الجماعات التي قالت واشنطن إنها جندت واستخدمت أطفالا كجنود.

وفي إفادة عبر الهاتف للصحفيين، أشار مسؤول كبير في الوزارة أيضا إلى استخدام الأطفال كجنود في ليبيا، قائلا إن واشنطن تأمل في التعاون مع أنقرة لمعالجة هذا الأمر.

وقال المسؤول "فيما يتعلق بتركيا على وجه الخصوص... هذه هي المرة الأولى التي يدرج فيها بلد عضو في حلف شمال الأطلسي في قائمة قانون منع تجنيد الأطفال".

وأضاف "بوصفها عضوا في حلف الأطلسي، تملك تركيا الفرصة لمعالجة هذه القضية، تجنيد واستغلال الأطفال كجنود في سوريا وليبيا".

ونفذت تركيا ثلاث عمليات عبر الحدود في سوريا ضد تنظيم داعش الإرهابي، وضد جماعة كردية، واستخدمت بشكل متكرر فصائل من العناصر السورية علاوة على قواتها.

وتتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة بعض هذه الجماعات بمهاجمة المدنيين عشوائيا وتنفيذ عمليات خطف ونهب، وطلبت الأمم المتحدة من أنقرة كبح جماح مرتزقتها السوريين.