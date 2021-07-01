إعادة انتخاب الإمارات لعضوية المنظمة العربية للطيران المدني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

حققت الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني فوزا مستحقا بإعادة انتخابها لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني.



وجاء ذلك خلال الانتخابات التي جرت على هامش أعمال الجمعية العمومية للمنظمة اليوم الخميس.

وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة في تصريح له إن إعادة انتخاب الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني يعكس المكانة المرموقة والثقة التي يحظى بها قطاع الطيران المدني الإماراتي عربيا ودوليا، والذي أثبت رغم التحديات التي فرضتها الجائحة ديناميكيته و مرونته و التي مكنته من مباشرة التعافي السريع وتجاوز آثار هذه الأزمة.

و أشار إلى أن قيادة الإمارات الرشيدة تسعى دائما إلى تعزيز العمل العربي المشترك وتولي دعم قطاع الطيران المدني في الدول العربية أهمية كبرى خاصة في الوقت الراهن الذي يفرض العديد من التحديات.

وأعرب عن فخره بنجاح مسيرة قطاع الطيران المدني ومكانته المميزة وبنيته التحتية المتطورة وأكد مواصلة مد جسور التعاون مع جميع الدول العربية والعمل على إنعاش اقتصاد المنطقة.

من جانبه أعرب سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي جاء نتيجة الرؤية الحكيمة لقيادة الإمارات الرشيدة وتأكيدا على مكانة الدولة بوصفها محركا رئيسيا و متميزا في هذا القطاع على الصعيدين العربي والدولي.

وقال إن الإمارات تسعى دائما إلى تعزيز العمل العربي المشترك و"سنواصل دعم المنظمة والعمل مع رئيس المجلس التنفيذي المنتخب لدعم خططها الاستراتيجية والإدارية إلى جانب دعم الجهود الإقليمية والدولية من أجل تعافي قطاع الطيران المدني علاوة على دعم ورعاية مصالح الدول العربية لدى منظمة الطيران المدني الدولي وبناء الجسور والروابط التي تضمن مستقبلا آمنا ومستداما يسهم في ارتقاء قطاع الطيران المدني العربي إلى مكانة مرموقة عالميا.