السلطات الروسية تعلن إحباط هجوم لتنظيم داعش في موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الروسية، أنها قتلت عنصرا يشتبه في أنه من تنظيم داعش الإرهابي واعتقلت آخر بتهمة التخطيط لهجمات في موسكو وجنوب البلاد.



وأصدرت أجهزة الأمن الروسية بيانا جاء فيه: "بناء على أوامر قادة الجماعة الإرهابية كان روسيان يخططان لشن هجمات متزامنة في موسكو ومنطقة أستراخان باستخدام أسلحة نارية وسكاكين في أماكن يتردد عليها عدد كبير من الأشخاص".

وبحسب السلطات فإن الإرهابي المفترض في استراخان "أبدى مقاومة مسلحة" لدى اعتقاله، وتم تصفيته فيما اعتقل الثاني في موسكو، ولم يصب أي من عناصر القوات الأمنية.

وقال جهاز الأمن الفدرالي إنه عثر على "أسلحة آلية وذخيرة وقنبلة يدوية ومنشورات دينية متطرفة" في منزلي المشتبه بهما.

وتعلن السلطات بانتظام إحباط خطط لشن هجمات من قبل تنظيم داعش الإرهابي، الذي لا يزال نفوذه محدودًا في روسيا حتى لو تقع هجمات بين حين وآخر لا سيما في الشيشان وانجوشيتيا

في أبريل/ نيسان 2017 أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هجوم قتل فيه شرطيان في مدينة أستراخان الواقعة على بعد مئات الكيلومترات عن جمهوريات القوقاز الروسية.