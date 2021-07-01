45 متطوعا سعوديا يقدمون خدماتهم للاجئين السوريين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الثالث على التوالي حملته التطوعية الخامسة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، والتي يشارك فيها 45 متطوعا من مختلف التخصصات من المملكة العربية السعودية. وقدم الفريق التطوعي الطبي خدماته الصحية لـ 420 مستفيدا منهم 136 طفلا، فيما استفاد 172 لاجئا من البرنامج التطوعي في الإسعافات الأولية، كما استفاد من البرنامج التعليمي لـ170 فردا من الأطفال اللاجئين بالمخيم، في حين استفادت 58 امرأة من البرنامج التطوعي للدعم النفسي، إلى جانب 30 مستفيدا من برنامج دعم وتمكين المرأة، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين منذ بدء الحملة 850 فردا.



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