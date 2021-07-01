شكرا لقرائتكم خبر 5 ملايين يمني هدف لبرنامج غذائي سعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس برنامج تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي بقيمة 60 مليون دولار أمريكي (225 مليون ريال سعودي) لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للفئات الأكثر احتياجا في اليمن، وفقا لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2021م وتقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي لمنع حدوث مجاعة في اليمن.

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، عقب توقيع الاتفاقية مع مدير برنامج الغذاء العالمي المدير التنفيذي ديفيد بيزلي في روما، أن البرنامج يهدف إلى تأمين 68 ألف و545 طنا من المواد الغذائية لأكثر من 4 ملايين و900 ألف فرد ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في محافظات الضالع، البيضاء، الحديدة، الجوف، ذمار، حجة، إب، صعدة، صنعاء، مدينة صنعاء، تعز، أبين، المهرة، حضرموت، مأرب، ويستمر لـ 6 أشهر.

وشدد على أن الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني تشكل أولوية لدى السعودية، التي دأبت على الوقوف إلى جانب أشقائها في مختلف الأزمات والمحن، مشيرا إلى أن دعم المملكة لليمن غطى جميع المجالات الحيوية التي من شأنها تخفيف الأزمة الإنسانية الراهنة، وتوفير سبل العيش الكريم للمحتاجين من أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وقال «إن البرنامج سيوفر الأمن الغذائي لأكبر عدد ممكن من الأسر والأفراد الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات اليمنية»، مضيفا أن ذلك يأتي امتدادا للمشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لليمن التي بلغت 597 مشروعا بقيمة تجاوزت ثلاثة مليارات و771 مليون دولار أمريكي». وأبان أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ عن طريق برنامج الأغذية العالمي 99 مشروعا إنسانيا في 24 دولة حول العالم بقيمة تجاوزت مليار و33 مليون دولار أمريكي، وتنوعت المشاريع بين قطاعات الأمن الغذائي والزراعي، والتغذية، والاتصالات في حالات الطوارئ، إلى جانب الخدمات اللوجستية، والتعافي المبكر، والتعليم.

من جهته أشاد بيزلي بالدعم الكبير التي تقدمه المملكة لحفظ حياة الملايين من المحتاجين في اليمن، مبينا أن المساهمة السعودية الأخيرة سيكون لها أثر ملموس في تلبية احتياجات الشعب اليمني.

ونوه المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بالشراكة الاستراتيجية المميزة مع مركز الملك سلمان للإغاثة التي ستستمر وستزداد رسوخا في المستقبل، مضيفاً أن هذا التعاون يهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين وحمايتهم أينما كانوا خصوصا في ظل جائحة كورونا.

برنامج الأغذية لليمن:

