الرئيس الصيني يؤكد ان بلاده لن تسمح لاي قوة اجنبية بالتنمر عليها

محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

اكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم، ان بلاده لن تسمح لاي قوة اجنبية بالتنمر عليها او اضطهادها او قهرها ..موضحا ان بكين لا تحمل أي سمة عدائية او مهيمنة.



وقال الرئيس شي وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في كلمة القاها في حفل أقيم في ساحة (تيان آن من) في بكين بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني ان "أي محاولة للقيام بذلك سيواجه 1.4 مليار صيني".

واضاف " ان الصين لم تتنمر أو تضطهد أو تقهر شعب أي بلد آخر مطلقا ولن تفعل ذلك أبدا"..مشيراً الى ان الصين عملت دائما على حماية السلام العالمي واسهمت في التنمية العالمية وحفظ النظام الدولي داعيا إلى بذل جهود مستمرة لتعزيز بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

وحول قضية جزيرة (تايوان) قال الرئيس الصيني "ان حل هذه القضية وتحقيق إعادة التوحيد الكامل للصين "مهمة تاريخية والتزام لا يتزعزع للحزب الشيوعي الصيني".

وأضاف انه "يجب أن نتخذ إجراءات حازمة للتغلب على أي محاولة لاستقلال (تايوان) والعمل معا على خلق مستقبل مشرق لإحياء نهضة الأمة الصينية".

ويقدر عدد أعضاء الحزب الشيوعي الصيني الحاكم الذي أسس في بلدية (شنغهاي) عام 1921 وفق احد الاحصائيات الرسمية بما يزيد على 95 مليون عضو.