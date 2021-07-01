محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:



مستجدات #كورونا خلال الساعات الماضية:

تسجيل (3) حالات إصابة جديدة

(2) #الضالع

(1) #تعز

وتم تسجيل (13) حالة شفاء

(10) #مأرب

(3) #شبوة

(1) #تعز

لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لهذا اليوم

كما تم إجراء (1659) فحص اليوم

إجمالي الحالات المؤكدة (6923) منها (1361) وفاة و(4081) تعافي