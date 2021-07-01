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شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021
نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:
مستجدات #كورونا خلال الساعات الماضية:
تسجيل (3) حالات إصابة جديدة
(2) #الضالع
(1) #تعز
وتم تسجيل (13) حالة شفاء
(10) #مأرب
(3) #شبوة
(1) #تعز
لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لهذا اليوم
كما تم إجراء (1659) فحص اليوم
إجمالي الحالات المؤكدة (6923) منها (1361) وفاة و(4081) تعافي