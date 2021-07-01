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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 1 يوليه 2021

نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

مستجدات #كورونا خلال الساعات الماضية:

 

تسجيل (3) حالات إصابة جديدة

 

(2) #الضالع

 

(1) #تعز

 

وتم تسجيل (13) حالة شفاء

 

(10) #مأرب

 

(3) #شبوة

 

(1) #تعز

 

لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لهذا اليوم

 

كما تم إجراء (1659) فحص اليوم

 

إجمالي الحالات المؤكدة (6923) منها (1361) وفاة و(4081) تعافي

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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