بمباركة طالبان.. تركيا تلمح لمواصلة حراسة مطار كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده قد تواصل حراسة مطار كابول بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان.

وأضاف المتحدث الرئاسي التركي، إبراهيم كالين، أن أنقرة على استعداد للإبقاء على قواتها هناك لمواصلة هذه العملية، مشيرا إلى أن أنقرة تحتفظ بـ "قنوات" مع طالبان.



ومن المقرر أن تنتهي مهمة الناتو، "الدعم الحازم" بقيادة واشنطن، باكتمال انسحاب قوات التحالف العسكري الغربي من البلاد في سبتمبر/ أيلول المقبل، وتشمل المهمة تدريب قوات الحكومة الأفغانية، وتقديم المشورة والمساعدة.

وتتولى تركيا، وهي عضو في الناتو، حماية المطار.

ويمكن تصور استمرار انخراط تركيا في العملية بموجب تفويض جديد من الأمم المتحدة أو على أساس اتفاق ثنائي مع الحكومة الأفغانية وتأييد من مسلحي طالبان.

وشكل مطار كابول معضلة للولايات المتحدة ودول أخرى تغادر قواتها أفغانستان حاليا، ولدى هذه الدول هواجس تتعلق بكيفية إجلاء أفرادها، مثل الدبلوماسيين، إذا ما اندلع القتال في العاصمة.

وكان أردوغان ربط في الآونة الأخيرة بين استمرار وجود القوات التركية وبين "دعم دبلوماسي ولوجستي ومالي" من الولايات المتحدة، ويجري الجانبان مباحثات بشأن التوصل لاتفاق في هذا الصدد.

وقد توفر تركيا أيضا الأمن لبعثات أجنبية.