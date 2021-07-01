شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة": 10 ملايين سيدة استفادت من خدمات الرعاية الصحية المدعمة 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أعده المجلس القومى للمرأة، تحت عنوان "جهود تمكين المرأة المصرية 2014-2021"، أن الدستور المصرى لعام 2014 يكفل حماية ورعاية الأمومة والطفولة، والنساء المعيلات والمسنات والنساء الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك فى تقرير أعده المجلس القومى للمرأة، حول جهود تمكين المرأة المصرية خلال الفترة من 2014 وحتى مايو 2021، وما تم تنفيذه فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

محور التمكين السياسى والقيادة للمرأة .

وأشار التقرير إلى أن 52.5 % من الطلاب بالجامعات الحكومية والازهر للعام الأكاديمى 2019 2020 سيدات، و 46 % من الطلاب بالجامعات الخاصة للعام الأكاديمى 2019 2020 سيدات، و تمثل الإناث 56 % من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراة، و50.1 % سيدات من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى المؤسسات التعليمية بالتعليم العالى للعام الأكاديمى 2020 / 2019.

ولفت التقرير إلى أنه تستفيد النساء من 89٪ من برامج الحماية الاجتماعية ( 2.25 مليون أسرة - 10 ملايين فرد) فى عام 2018، وبمقدار 235٪ زادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج التكافل والكرامة.

وأوضح التقرير، أن 29% من خريجات التعليم العالى فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من النساء ( 2018 ) بينما 14% من العاملين الفنيين والاداريين فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات هن من النساء ( 2018 / 2019 ).

وأشار التقرير، إلى أنه تم تخصيص 250 مليون جنيه مصرى لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة فى عام 2018، وتمثل النساء 65٪ من المستفيدين من برامج التدريب للعاملين بالجهات الحكومية فى عام 2018 .

كما لفت التقرير: تستفيد 38 مليون سيدة من دعم التموين الخبز والدقيق فى عام 2018، وتستفيد 34 مليون سيدة من بطاقات الحصص الغذائية فى عام 2018، وتستفيد 10 ملايين سيدة من خدمات الرعاية الصحية المدعمة فى عام 2018، و 58 سيدة ماذونة شرعية فى مصر، و8 ملايين امرأة مستفيدة كم خدمات الصحة الإنجابية والاسرة . تبنى الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية ( 2015 )، واستفادت 8 ملايين سيدة من خدمات الأسرة والصحة الإنجابية فى عام 2018.