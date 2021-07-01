شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى 30 يونيو .. تقرير يكشف: جماعة الإخوان لا تختلف كثيرًا عن النازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد جماعة الإخوان والنازية وجهان لعملة واحدة، هذا ما يكشفه التاريخ الدموى لجماعة الإخوان الإرهابية، ويظهر التوافق فكر الجماعة الإرهابية بفكر النازية، حيث تعامل الإخوان بنفس الطريقة التى تعاملت بها النازية مع شعوبهم.

وفى تقرير أعدته مؤسسة "ماعت"، كشف أن الإخوان دشنت دعوات نجحت فى حشد قرابة 20 ألف مقاتل لدعم هتلر، وأن هناك تقارب شديد فى الفكر النازى وجماعة الإخوان الإرهابية، وانتهاج نفس الأفكار والتى انبثقت منها نهج داعش والقاعدة وانتشار فكر الجهاد والإرهاب في المنطقة.

وأوضح التقرير: "الفكر النازى يتوافق تمامًا مع الإخواني، فكان الأول (في صورة هتلر) يمتلك نظرة دونية تجعله يؤمن تمامًا بنقاء العرق الآرى وبأنه أفضل من أي عرق آخر، بينما امتلك الثاني نفس النظرة لجماعته بأنها الأفضل من غيرها، ومن هذا المنطلق انبثق مفهوم (أستاذية العالم) الذي كان ولا يزال يتبنوه حتى الآن، وبرغم أن هذا الفكر هو القاسم المشترك الأبرز بين أكثر نظامين داعين للعنف والتطرف (النازية والأخونة)، إلا أنه لم يكن القاسم المشترك الوحيد بينهم، فمن بين القواسم المشتركة بينهم أيضًا، فكرة إنشاء قوات مسلحة غير رسمية للدفاع عن معتقداتهم.