شكرا لقرائتكم خبر عن أمين العلاقات العامة بـ"الحركة الوطنية" تعلن استقالتها من الحزب: لا يقدر شبابه وقراراته مرفوضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هند وهبة مليجى، أمين التواصل الاجتماعى والعلاقات العامة بحزب الحركة الوطنية، استقالتها من الحزب تضامنا مع النائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور نور الشيخ الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية، ومحمد الساحة، أعضاء تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، بعد إعلان رئيس الحزب فصلهم من الحزب.

وقالت في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أتقدم أنا هند وهبة مليجي أمين التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة بحزب الحركة الوطنية المصرية باستقالتي من الحزب تضامناً مع نائب مجلس الشيوخ محمدعزمي والأمين المساعد نورالشيخ، حزب لا يقدر شبابه مرفوضة قراراته، قضي الأمر".