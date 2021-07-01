شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الحركة الوطنية": فصل نواب الحزب عن تنسيقية شباب الأحزاب يهدم بناء سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا أيمن حسن عطية، عضو أمانة الصعيد بحزب الحركة الوطنية، قيادات الحزب إلى إعادة النظر فى القرارات الخاصة بعزل كلا من النائب محمد عزمى الأمين المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية، والدكتور نور الشيخ الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية.

وقال عطية في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "السادة أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ أن انضممت لحزب الحركة الوطنية المصرية كان الداعم لنا فى أنشطة أمانة الشباب، السيد محمد عزمى حينما كان أمينا لشباب الجمهورية تعلمنا منه معنى الانتماء والتضحية وإنكار الذات والعمل لخدمة المجتمعات، كان هو والدكتور نور الشيخ أخا نصوحا ولم يبخلا علينا بأية معلومات بل كانوا يذهبون إلى أقصى الجنوب لتقديم العون والتدريب وهذا ما رأيته فى المعسكرات والمؤتمرات الوطنيى والمنتديات العالمية بالأعوام السابقة، ويشاركون معنا الفعاليات بكل تواضع بالرغم من مكانتهم وقيمتهم الكبيرة".

وتابع عطية: "لا أعلم خفايا الأمور ولكن الأمر كان يتطلب الحكمة فى اتخاذ القرار، أتمنى أن يعم الاستقرار فى حزبنا الذى هو بمثابة المظلة التى نحتمى بها ونناقش أمورنا ونقيم فعالياتنا بكل صدق وحب للوطن العزيز".





واختتم: "أناشد رئيس الحزب وأعضاء الأمانة العامة بإعادة النظر فى تلك القرارات التى نالت من شخصهم، والتى تهدم ما بنيناه على مدار السنوات من العمل داخل الحزب، أخاطب فيكم عقولكم الواعية بالحفاظ علة هذا الكيان الصادق، حفظ الله مصر آمنة مستقرة".