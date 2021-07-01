شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" يُهدى الرئيس السيسى أغنية بعنوان "قوية يا مصر" للفنان مدحت صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى حزب حماة الوطن أغنية جديدة تحت عنوان "قوية يا مصر" للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

أغنية "قوية يا مصر" غناء الفنان مدحت صالح، ورؤية فنية لكريم عرفة ومصطفى خضر، كلمات الشاعر هانى عبد الكريم، ألحان غريب، توزيع موسيقى طارق عبد الجابر.

وتحمل الأغنية كلمات "قوية يا مصر ورافعة راسك للسما، كل ما تبان قوتك بنقوى بيكى كلنا، وحتى التاريخ يشهد 7000 سنة المصرى حامى للوطن"، وفى إشارة للإنجازات التي تمت على أرض الواقع تقول كلمات الأغنية: "شوف كنا فين وبقينا فين بالإنجازات مش بالكلام".

ووجهت الأغنية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى: "شكرا لقائد مننا لما بيوعد بيوفى طمنا لما قالنا هنمحي اللى يمس الوطن".