إزاي تختار أضحية العيد؟".. جولة داخل شوادر الأضاحي بمنطقة القابوطي في بورسعيد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

نشرت الصفحة الرسمية لموقع "الخليج 365" على الفيسبوك، فيديو، اليوم الخميس، جولة داخل شوادر الأضاحي بمنطقة القابوطي الجديد جنوب محافظة بورسعيد؛ لرصد أسعار الأضاحي والاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

وأشار محمد أبوعمارة الشهير بـ"أبومصطفى"، صاحب إحدى مزارع الماشية بمنطقة القابوطي الجديد، إلى أنهم يعملون طوال السنة واستعداداتهم للعيد ليست مختلفة، وأن العجول والجاموس تتغذى على العلف مثل: فول الصويا، والردة، وسعر كيلو الجاموس قايم 55 جنيهًا، والبقري 60 جنيهًا، وهناك ارتفاع بالأسعار عن الموسم الماضي بسبب ارتفاع سعر العلف، ولذلك الإقبال أقل حتى الآن، والمواطن ياخذ رقم بالأضحية الخاصة به، وهذا الرقم مدون أيضًا على الأضحية، حتى يطمئن المواطن، ولا يحدث خطأ.

وأضاف أن سعر كيلو الخرفان 70 جنيهًا، وذلك لأن الأنواع المتوفرة عنده خرفان علف، وهي التي تأكل علفًا مثل الفول والذرة، وليس خرفان "كارتة" تأكل من الشارع، لافتًا: الزبون يعرف الخروف الجيد من ظهره الذي يجب أن يكون "ملحم وليس فاضي".

ووجه نصيحة للمواطنين بعدم اصطحاب الخروف إلى المنزل قبل العيد بعدة أيام حتى لا يقل وزنه، وتقل جودة لحمه؛ لأنه سيكون بمفرده والخروف يحب أن يأكل في قطيع.