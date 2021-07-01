صور.. احتفالات في شمال سيناء بذكرى 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

أطلق الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بعد ظهر اليوم الخميس، احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

بدأت الاحتفالات بماراثون شبابي من أمام مبنى المحافظة بالعريش بحضور كليب راشد مصبح مدير عام الشباب والرياضة وقيادات المديرية وممثلي مراكز وأندية الشباب والطلائع والكشافة ومديري الهيئات الشبابية والرياضية.

وأكد المحافظ، فى كلمته الافتتاحية على تهنئة الشعب المصرى وأبناء المحافظة بهذه المناسبة، موجها حديثه إلى الشباب أنه لولا ثورة 30 يونيو التى نحتفل بذكراها الثامنة اليوم لم نكن متواجدين هنا وتغيرت الأوضاع عما نحن فيه الآن.