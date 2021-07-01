السودان يطالب روسيا بالتدخل فيما يخص الملء الثاني لسد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

طالبت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، من نظيرها الروسي سيرجي لافروف، حث إثيوبيا على عدم المضي قدما في عملية الملء الثاني لسد النهضة.

وقال بيان صدر عن الخارجية السودانية، إن "وزيرة الخارجية قدمت شرحا مفصلا عن موقف السودان حول مفاوضات سد النهضة الإثيوبي والأسباب التي دعته إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة حول الأزمة"، معبرة عن "تطلعها إلى دعم روسيا الاتحادية بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن لموقف السودان ولحث إثيوبيا على عدم المضي قدماً في الملء الثاني بشكل أحادي لما يمثله من تهديد لسلامة الملايين من المواطنين السودانيين وسلامة المنشآت الحيوية بالسودان، ولاستنئناف المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يرضي جميع الاطراف في إطار زمني محدد يتفق عليه الاطراف الثلاثة".

وأكدت الوزيرة السودانية "حرص السودان على حل الخلاف ودياً وحرصه على إقرار الأمن والسلم في الإقليم".

من جانبه، رحب لافروف "بالزيارة المرتقبة لوزيرة الخارجية السودانية إلى روسيا لبحث كافة أوجه التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين". وأكد دعمه لحل الخلاف بشأن سد النهضة ودياً، من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.