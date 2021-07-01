تعيين لجنة جديدة للتحقيق في تمرد 6 يناير

عينت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اليوم، النائبة الجمهورية ليز تشيني وسبعة ديمقراطيين في لجنة مختارة جديدة، للتحقيق في تمرد 6 يناير العنيف في مبنى الكابيتول. وسيترأس النائب بيني طومسون، رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، اللجنة. وستحقق في الخطأ الذي حدث في مبنى الكابيتول عندما اقتحم المئات من أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب المبنى، وطاردوا المشرعين وأوقفوا تصديق الكونجرس على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات. وقالت تشيني في بيان لها إنها «تتشرف» بالعمل في اللجنة وأن «الكونجرس ملزم بإجراء تحقيق كامل في أخطر هجوم على مبنى الكابيتول منذ عام 1814». ووافق مجلس النواب الأربعاء على اللجنة بشأن اعتراضات الجمهوريين على تشيني، التي أزيلت من قيادة الحزب الجمهوري هذا العام بسبب انتقادها لترمب، وكانت واحدة من اثنين فقط من الجمهوريين أيدا تشكيل اللجنة. حيث شكلت بيلوسي، اللجنة بعد أن منع الجمهوريون في مجلس الشيوخ تحقيقًا مستقلًا من الحزبين. ولم يذكر قادة الحزب الجمهوري ما إذا كان الجمهوريون سيشاركون في اللجنة الجديدة.



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